Trump, İran ile Ateşkes Taslağı Üzerine Karar Vermekte Zorlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını içeren taslak mutabakatı ulusal güvenlik ekibiyle görüştü ancak nihai bir karar alınmadı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineledi.

Abd Başkanı Donald Trump'ın, İran ile ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açılması gibi maddeleri içeren taslak mutabakata ilişkin ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı görüşmenin ardından nihai bir karara varılmadığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere edilen anlaşma metnini değerlendirmek üzere Beyaz Saray Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantıyı net bir karar açıklamadan sonlandırdı. Beyaz Saray yetkilileri, yaklaşık iki saat süren toplantının ardından yönetimin 'İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği' yönündeki pozisyonunu yineledi ve Trump'ın yalnızca ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşmayı kabul edeceğini vurguladı.

TRUMP'IN TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMALARI

Nihai kararı vermek üzere Durum Odası'na girmeden önce sanal medya hesabından bir paylaşım yapan Trump, İran'ın asla nükleer silaha veya bombaya sahip olamayacağını kabul etmesi gerektiğini yineleyerek, "Hürmüz Boğazı, her iki yönde de kısıtlamasız gemi trafiği için geçiş ücreti olmaksızın derhal açılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin deniz ablukasının kaldırılacağını ve boğazda mahsur kalan gemilerin eve dönüş sürecine başlayabileceğini belirten Trump, "11 ay önceki güçlü B2 bombardıman uçağı saldırımızla dağların derinliklerine gömülen ve bazen 'Nükleer Toz' olarak adlandırılan zenginleştirilmiş materyal; ABD tarafından, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yakın koordinasyon içinde gün yüzüne çıkarılacak ve imha edilecektir" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
