Trump: "İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şey kalmadı"

Trump: 'İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şey kalmadı'
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların devam ettiği ve savaşın ne zaman biteceğinin tamamen kendisine bağlı olduğunu ifade etti. Trump, İran'ın hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyinin kalmadığını ve savaşın planlanan süreden daha iyi gittiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın kendisi ne zaman isterse o zaman biteceğini belirterek, İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devam eden saldırılar hakkında ABD basınına telefonla açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile savaşın "yakında" sona ereceğini belirterek, "Ne zaman bitmesini istersem, o zaman bitecek" dedi.

İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ifade eden Trump, "Savaş çok iyi gidiyor. Planlanan takvimin çok ilerisindeyiz. İlk altı haftalık süre içinde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik" dedi.

İran'ın düşmanlığının İsrail ve ABD'nin ötesine, bölgedeki Körfez ülkelerine de yayıldığını söyleyen Trump, " Orta Doğu'nun geri kalanını da hedefe almışlardı. 47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar" dedi. - WASHINGTON

