Trump'tan İran'a Yönelik Başarılı Askeri Operasyon Duyurusu

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki üç nükleer tesise yönelik başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı. Operasyonun detayları ve Beyaz Saray'dan yapacağı ulusa sesleniş ile gerilimin arttığı vurgulanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İran'daki üç nükleer tesise yönelik "çok başarılı" bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu. Operasyonda Fordow, Natanz ve İsfahan'daki tesislerin hedef alındığı bildirildi.

Trump, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, " İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışında. Birincil tesis olan Fordow'a tam bir bomba atıldı. Tüm uçaklar güvenli bir şekilde evlerine doğru yola çıktı. Harika Amerikan savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Şimdi barış zamanı!" ifadelerini kullandı.

Trump, paylaşımına "Fordow gitti" ifadelerinin yer aldığı bir başka paylaşımı yeniden yayınlayarak dikkat çekti.

Beyaz Saray'dan ulusa sesleniş konuşması

ABD Başkanı Trump, operasyonun ardından cumartesi günü yerel saatle 22.00'de Beyaz Saray'dan ulusa sesleneceğini açıkladı. "Saat 22.00'de Beyaz Saray'da İran'daki çok başarılı askeri operasyonumuzla ilgili bir Ulusa Hitap yapacağım. Bu, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşı sonlandırmayı kabul etmeli. Teşekkürler!" ifadelerine yer verdi.

Kritik hamle: ABD-İran gerilimi tırmanıyor

İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen bu saldırı, ABD ile İran arasında halihazırda yüksek seyreden tansiyonun daha da artmasına neden oldu. Washington yönetimi, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek amacıyla bu adımı attığını belirtiyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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