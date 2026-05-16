Haberler

Trump'tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı

Trump'tan 'fırtına öncesi sessizlik' paylaşımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yapay zekayla oluşturduğu görselde İran bayraklı savaş gemilerine yer vererek 'Bu, fırtına öncesi sessizlikti' ifadesini kullandı. ABD-İran arasındaki askeri ve siyasi gerilim yükseliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin ve İran bayraklı savaş gemilerinin yer aldığı görseldeki "Bu, fırtına öncesi sessizlikti" ifadesi dikkat çekti.

ABD-İran arasındaki askeri ve siyasi gerilim yükseliyor. ABD basınında İran'a yönelik saldırıların yakın zamanda yeniden başlayabileceğine yönelik iddialar yer alırken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yapay zekayla oluşturulan görselde Trump'ın arkasında fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş gemileri yer aldı. Görseldeki "Bu, fırtına öncesi sessizlikti" ifadesi ise öne çıktı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Adana'da arkadaşını keserle öldüren şüpheli Antalya'da yakalandı

Cinayet aleti kan dondurdu: Arkadaşını vahşice katletti!
Abdullah Avcı: Fenerbahçe'yi çok istemiştim

Süper Lig devinin kapısından dönmüş! Nedeni sosyal medyadaki tepkiler
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı

Kahreden olay! Anne ve kızı feci şekilde öldü, baba ağır yaralı
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü