Trump: "(Hamaney'in öldürüldüğü iddiaları) Bunun doğru bir haber olduğunu düşünüyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürüldüğü iddialarını doğruladığını belirtti ve bunun doğru bir haber olduğunu düşündüklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürüldüğü iddialarına ilişkin, "Bunun doğru bir haber olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı. NBC News'e açıklama yapan Trump, "Bunun doğru bir haber olduğunu düşünüyoruz" dedi. Trump ayrıca, "Kararları veren kişiler, onların çoğu artık yok" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

