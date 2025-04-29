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Trump'tan Esprili Papa Yanıtı

Trump'tan Esprili Papa Yanıtı
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ABD Başkanı Donald Trump, yeni Papa'nın kim olacağı konusunda esprili bir şekilde 'Papa olmak isterdim' diyerek dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili soruya esprili bir dille, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, bir gazetecinin yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili sorduğu soruya esprili bir dille, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. Bilmiyorum. Bir tercihim yok. Ama şunu söylemeliyim ki New York adında bir yerden çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım ne olacak" yanıtını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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