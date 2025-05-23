Trump, Rusya-Ukrayna Esir Takası Anlaşmasını Açıkladı

Trump, Rusya-Ukrayna Esir Takası Anlaşmasını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde büyük bir esir takası anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Ukraynalı askeri bir kaynak, iki ülkenin esir takasına başladığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde kararlaştırılan esir takasına yönelik, "Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası anlaşması tamamlandı. Kısa süre içinde uygulamaya girecek" ifadelerini kullandı. Ukraynalı askeri bir kaynak ise iki ülkenin büyük çaplı esir takasına bugün başladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı bin askerin takas edileceği sürece ilişkin paylaşım yaptı. Trump paylaşımında, "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası anlaşması tamamlandı. Yakında uygulamaya girecek. Bu müzakere için her iki tarafı da tebrik ederim. Bu büyük bir şeye yol açabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı askeri bir kaynak ise iki ülkenin büyük çaplı esir takasına bugün başladığını belirtti.

Takas, İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılmıştı

Rusya ve Ukrayna heyetleri, geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2 saat süren görüşmelerde karşılıklı bin esirin takas edilmesine karar vermişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada

Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Dev maç şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi

CHP'nin yeni meclis başkanvekili belli oldu
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere

Usta oyuncu isyan etti: Param bitmek üzere
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı

Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.