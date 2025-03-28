Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

7,7'lik deprem kamerada! Dev gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar
İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu

İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu

Trump, Müslüman Topluluğuna İftar Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği iftar yemeğinde, 2024 seçimlerinde kendisine destek veren Amerikalı Müslümanlara teşekkür etti. Trump, Müslüman topluluğa verdiği sözleri tutmaya devam ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da iftar yemeği vererek seçimlerde kendisine rekor sayıda oy veren Amerikalı Müslümanlara teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Amerikalı Müslüman liderler ve bazı Müslüman ülkelerin temsilcilerine iftar verdi. Trump konuşmasına, "Ramazanınız mübarek olsun" söyleriyle başladı. Trump, "2024 başkanlık seçiminde bizi rekor sayıda destekleyen yüz binlerce Müslüman Amerikalıya çok özel bir teşekkür etmek istiyorum. İnanılmazdı. Müslüman topluluğu Kasım ayında bizim için oradaydı ve ben başkan olduğum sürece sizin yanınızda olacağım" ifadelerini kullandı. Trump, "Müslüman topluluğa verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Yönetimim, herkesin imkansız olduğunu söylediği tarihi İbrahim Anlaşmaları'nı temel alarak Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak için amansız bir diplomasi yürütüyor" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title