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Trump, Kamala Harris ile düelloyu kazandığını iddia etti

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Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile gerçekleştirdiği canlı yayın düellosunu kazandığını iddia ederek başka bir münazaraya çıkmayacağını açıkladı.

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile gerçekleştirdiği canlı yayın düellosunu kazandığını iddia ederek başka bir münazaraya çıkmayacağını açıkladı.

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile gerçekleştirdiği canlı yayın düellosuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden bir mesaj yayınlayan Trump, daha önce "Marksist" olarak nitelediği Harris'i münazarada yendiğini belirterek, "Bir boksör dövüşü kaybettiğinde ağzından çıkan ilk sözcük 'rövanş istiyorum' olur. Anketler, salı gecesi Demokratların radikal sol adayı Kamala Harris yoldaşa karşı münazarayı açıkça kazandığımı gösteriyor. O da hemen ikinci münazara çağrısında bulundu" ifadelerini kullandı.

"Kamala yapması gerekenlere odaklanmalı"

ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Harris'in milyonlarca suçlunun ve akli dengesi bozuk insanın kontrolsüz bir şekilde ABD'ye akın etmesine neden olduğunu savunan Trump, "Enflasyonun orta sınıfımızı iflas ettirmesiyle ülkemizi mahvettiler" dedi. Bu gerçekleri herkesin bildiğini iddia eden Trump, "Joe (Biden) ile yapılan ilk münazara ve Harris yoldaş ile yapılan ikinci münazara sırasında bunlar ayrıntılı olarak tartışıldı" ifadelerini kullandı. Harris'in Fox News kanalındaki tartışma programına katılmadığını, NBC ve CBS kanallarında bir münazarayı ise reddettiğini kaydeden Trump, "Kamala son dört yıllık dönemde yapması gerekenlere odaklanmalı. Üçüncü münazara olmayacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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