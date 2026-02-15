Haberler

Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile bir anlaşma sağlanamaması halinde İsrail'in İran'ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceğini söylediği öne sürüldü. ABD ve İran, Cenevre'de müzakerelerde bir araya gelecek.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran ile bir anlaşma sağlanamaması halinde İsrail'in İran'ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceğini söylediği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını destekleyeceği öne sürüldü. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz sene aralık ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İran ile bir anlaşma sağlanamaması halinde İsrail'in İran'ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceğini söylediği iddia edildi. Haberlerde, ABD'nin İsrail'e saldırılar konusunda desteğinin hava ikmal desteği veya Arap ülkelerinin hava sahasının kullanılması için izin alınması olabileceği ifade edildi.

ABD ve İran salı günü Cenevre'de bir araya gelecek

ABD ve İran arasında ilk turu 6 Şubat'ta Umman'da yapılan görüşmenin ardından tarafların ikinci tur için salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmesi bekleniyor. İran görüşmelerde sadece nükleer programa odaklanırken, ABD ise İran'ın balistik füze kapasitesi ve elindeki zenginleştirilen uranyumu da müzakerelere dahil etmek istiyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş

Türkiye'deki sayıları bir hayli azaldı
İkisi de mücadeleyi bırakmadı

İkisi de mücadeleyi bırakmadı
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Sadece 16 yaşındaydı! Polis, korkunç ihtimal üzerinde duruyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...