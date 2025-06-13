Trump: 'İran nükleer bomba sahibi olamaz'

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini vurguladı. Trump, İsrail'e destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi ve saldırı durumunda İsrail'i savunacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz" dedi. İsrail'in savunmasına yönelik desteklerinin sürdüğünü belirten Trump, "Eğer saldırıya uğrarsa İsrail'i savunacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. ABD basınına konuşan Trump, İsrail'in İran'a saldırı düzenleyeceğini önceden bildiğini söyledi. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına karşı olduğunu yineleyen Trump "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek birkaç kişi var" dedi. İsrail'in savunmasına yönelik desteklerinin sürdüğünü belirten Trump, "Eğer saldırıya uğrarsa İsrail'i savunacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail İran'ı vurmuştu

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlatıldığını duyurarak, onlarca askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıların İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme amacını taşıdığını savunarak, "Bu operasyon, tehdit ortadan kalkana dek sürecek" ifadelerini kullanmıştı. İran rejimi İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğini duyururken, gelişmeler, bölgede büyük çaplı askeri çatışma endişelerini artırmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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