Trump: İran ile Anlaşma Sağlanmazsa Bombardımanlar Yeniden Başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılacak ikinci tur müzakerelerin olumlu geçmesini umduğunu, ancak başarısız olunması durumunda askeri müdahaleye hazır olduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir Amerikan kanalındaki programa telefonla bağlanarak İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahran ile masaya oturulacak ikinci tur görüşmelerin olumlu sonuçlanacağına inandığını dile getiren Trump, İran'ın müzakerelere temsilci göndermekten başka bir alternatifi bulunmadığını savundu.

Geçici ateşkes öncesine kıyasla masada çok daha güçlü bir konumda yer aldıklarını vurgulayan Trump, diplomasi sürecinde aceleci davranmadığını ve oldukça geniş bir zamana sahip olduğunu belirtti. Sadece sıradan bir uzlaşı değil, son derece kapsamlı ve harika bir anlaşmaya imza atmayı hedeflediğini aktaran Trump, Tahran'ın mevcut durumu göz önüne alındığında nihayetinde çok iyi bir mutabakata varacaklarını öne sürdü.

Müzakerelerin tıkanması ve bir anlaşma sağlanamaması durumunda atılacak adımlara da değinen Trump, askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu hatırlattı. Böyle bir senaryoda bombardımanların kaldığı yerden devam etmesinin en uygun seçenek olacağını ve Amerikan ordusunun buna tamamen hazır olduğunu kaydeden Trump, mevcut geçici ateşkesi uzatma gibi bir düşüncesinin bulunmadığını, şu aşamada en doğru rotanın kalıcı bir anlaşma sağlamak olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
