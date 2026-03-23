Haberler

Trump'tan İran'daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm saldırıları 5 gün erteleme talimatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Orta Doğu'daki düşmanlıkların çözümüne yönelik yapılan görüşmelerin ardından, Savunma Bakanlığı'na İran'daki askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan İran'daki saldırılara ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, ABD ile İran'ın son iki gündür Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüşmeler yapıldığını duyurdu. ABD Başkanı, "ABD ile İran arasında, son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu derin, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonu ve içeriğine dayanarak ve görüşmelerin bu hafta boyunca devam edecek olması sebebiyle Savunma Bakanlığı'na İran'daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim. Bu erteleme, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlıdır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

