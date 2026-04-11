Trump: "Hürmüz Boğazı yakında açılacak, boş gemiler ABD'ye akın ediyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD- İran arasında gerçekleştirilen görüşmeler sırasında yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın askeri gücünü tamamen ortadan kaldırdı. Liderleri öldü. Hürmüz Boğazı yakında açılacak, boş gemiler yük almak için ABD'ye akın ediyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD- İran arasında yürütülen müzakere süreci sırasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. ABD basınında 40 gün süren çatışmalara ilişkin yer alan haberlere değinen Trump, ülkedeki basın kuruluşlarını eleştirirken, "Sahte haberler medyası çıldırmış ya da düpedüz yolsuz olmalı. ABD, İran'ın askeri gücünü, donanmasını ve hava kuvvetlerini de dahil olmak üzere her şeyini tamamen ortadan kaldırdı. Liderleri öldü. Hürmüz Boğazı yakında açılacak, boş gemiler yük almak için ABD'ye akın ediyor. Ancak yalan haberlere göre biz şu an kaybediyoruz" dedi.

Trump daha önce yaptığı benzer açıklamada, "Dünyanın engin denizlerine bir bakın, hepsi, hatta birçoğu, petrol yüklemek için ABD'ye doğru geliyor. Bizde bol miktarda petrol var. İran başarısız bir ülke. Çok başarısız bir ülke, (Hürmüz Boğazı) açılacak. Ama bence insanlar boğazdan geçmenin başka alternatifleri olduğunu görüyorlar" demişti.

ABD ile İran arasında İslamabad'da görüşmeler konusunda İran'a güvenip güvenmediği sorulan Trump, İran'ın iyi niyetli hareket edip etmediğine ilişkin, "Bunu size çok kısa bir süre içinde bildireceğim, fazla zaman almayacak" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı