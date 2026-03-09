Haberler

Trump: "(İran savaşı) Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar ve Epic Fury Operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, savaşın büyük ölçüde tamamlandığını belirtti ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alma planlarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum" ifadelerini kullanarak, Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına almayı düşündüğünü dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devam eden Epic Fury Operasyonu'na (Destansı Öfke Operasyonu) ilişkin ABD basınına konuştu. Trump, İran ile savaşın yakında sona erebileceğini belirterek, operasyonun başlangıçta tahmin ettiği 4-5 haftalık süreden "çok daha ileride" olduğunu aktardı. Trump, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları, iletişim sistemleri ve hava kuvvetleri yok" dedi.

İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e ilişkin görüşü sorulan Trump, "Ona verecek hiçbir mesajım yok. Hiçbir şey" ifadelerini kullandı. Aklında eski lider Ali Hamaney'in yerini alabilecek biri olduğunu da ifade eden Trump, bu ismin kim olduğuna açıklık getirmedi.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'na da değinen Trump, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin şu anda geçiş yaptıklarını fakat "Orayı kontrol altına almayı düşündüğünü" ifade etti.

Trump, İran'a son bir uyarıda bulunarak, "Atabilecekleri her şeyi attılar. Bir kurnazlık yapmaya kalkmasınlar, yoksa bu o ülkenin sonu olur" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor
Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi

Kritik boğazdaki hareketlilik böyle görüntülendi
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı