Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, İran ile müzakere etmediklerini söyledi ve yakında sonuç alınacağını belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, İran ile müzakere etmediklerini söyledi ve yakında sonuç alınacağını belirtti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Andrews askeri üssünde İranlılarla müzakere etmediklerini söyledi ve bir şekilde sonuca varacaklarını, bunun oldukça yakında gerçekleşeceğini belirtti. Trump, Washington'un Tahran'a karşı askeri ve mali olarak çok iyi durumda olduğunu da ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İranlılarla müzakereden vazgeçip vazgeçmediğine ilişkin, "Bence müzakere etmiyoruz, bir şekilde bir sonuca varacağız. Bu oldukça yakında gerçekleşecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Andrews askeri üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Washington'un Tahran'a karşı "askeri ve mali olarak çok iyi durumda" olduğunu belirtilen Trump, savaşı " İran'a karşı küçük bir çatışma" olarak nitelendirdi. Trump, İranlılarla müzakereden vazgeçip vazgeçmediği sorusuna ise, "Hayır, bence müzakere etmiyoruz, bir şekilde bir sonuca varacağız. Bu oldukça yakında gerçekleşecek. Çoğu insan bunun seçimlerden sonra olacağını ve neler olacağını göreceğimizi düşünüyor. Ama şunu söylemeliyim ki İran'la yaptıklarımız inanılmaz" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Lille karşısında bir ilk

Maç sonunda ortaya çıktı! Fransızlar bunu yıllarca hazmedemez
Fransa'daki isyanın ardından Almanya'da Z kuşağı 21 kentte sokağa çağırdı

Fransa'dan sonra sıra komşuda mı? Gençler 21 kentte sokağa çağırdı
Arda Güler alev almaya devam ediyor! Son 3 maçta 4 gole katkı

Harikasın çocuk harika! Tüm dünya Arda'nın şovunu izledi
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul'da polis ekiplerine silahlı saldırı
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Komşuda dikkat çeken görüntü! Binler kızıl bayraklarla sokağa indi
İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti

Türkiye alarma geçti! Acil uyarı yapıldı
Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir

Geçmişin kabusu geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir