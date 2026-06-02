Trump: "İran ile ABD'nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair sahte haberler gerçek değil"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "İran ile ABD'nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair çıkan haberler gerçek değil. Aramızdaki görüşmeler, dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, bir gün önce ve bugün de dahil olmak üzere aralıksız devam etmektedir" dedi.

Görüşmelerin nereye varacağını kimsenin bilemeyeceğine dikkat çeken Trump, "İran'a da söylediğim gibi, 'Bir şekilde anlaşma yapmanın zamanı geldi. Bunu 47 yıldır sürdürüyorsunuz ve bunun daha fazla devam etmesine izin verilemez'" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
