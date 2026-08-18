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Trump: İran'la görüşme yok, abluka sürüyor

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ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile devam eden ya da planlanmış herhangi bir görüşme veya müzakere bulunmuyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile devam eden ya da planlanmış herhangi bir görüşme veya müzakere bulunmuyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İran ile devam eden ya da planlanmış herhangi bir görüşme veya müzakere bulunmuyor" dedi. Trump, paylaşımında ayrıca, "Deniz ablukası tam olarak yürürlükte ve geçerliliğini korumaktadır. Hürmüz Boğazı açık ve işlevseldir. Tüm su mayınları kaldırıldı veya imha edildi" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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