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ABD Başkanı Trump: "İran, gözaltına aldığı ABD vatandaşının ülkeden çıkışına izin verdi"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 2024'te gözaltına aldığı bir kadın ABD vatandaşının ülkeden çıkışına izin verdiğini duyurdu. Trump, İran'ın bu iyi niyet göstergesini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın 2024 yılında gözaltına aldığı bir kadın ABD vatandaşının ülkeden çıkışına izin verdiğini belirterek, "Vatandaşımız şu anda İran dışında ve durumu iyi. ABD, İran'ın bu iyi niyet göstergesini takdirle karşılıyor" açıklamasında bulundu.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Truth sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, İran'ın 2024 yılının Aralık ayında, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görev döneminde "haksız yere" gözaltına aldığı bir kadın ABD vatandaşının ülkeden çıkışına izin verdiğini duyurdu. Trump, "Vatandaşımız şu anda İran dışında ve durumu iyi. ABD, İran'ın bu iyi niyet göstergesini takdirle karşılıyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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