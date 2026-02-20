WSJ: "ABD, İran'ı nükleer anlaşmaya zorlamak için ilk olarak sınırlı bir saldırı düzenlemeyi planlıyor"

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşmayı kabul etmeye zorlamak amacıyla İran'a başlangıçta sınırlı bir askeri saldırı gerçekleştirilmesini, anlaşmaya yanaşmaması halinde rejimi devirme amacıyla saldırıların genişletilmesini değerlendiriyor.

Wall Street Journal gazetesi, görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı kabul etmeye zorlamak için İran'a ilk olarak sınırlı bir askeri saldırı seçeneğini değerlendirdiğini aktardı. Orduya talimat verilmesi halinde saldırının birkaç gün içinde gerçekleştirileceği, ilk aşamada birkaç askeri tesisin veya hükümet binalarının hedef alınabileceği belirtildi. İran yönetiminin ABD'nin nükleer taleplerine uymayı reddetmesi halinde "Tahran rejimini" devirme amacıyla hükümete ait kurumlara geniş çaplı saldırı düzenleneceği öne sürüldü.

Trump'ın henüz geniş kapsamlı saldırıya yönelik bir karar vermediği, ancak İran hükümetini ve askeri tesislerini hedef alan sınırlı bir saldırı dalgasından, "rejim değişikliği" amacıyla 1 hafta sürecek saldırılara kadar farklı seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.

İran'a süre vermişti

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varması için 10 ila 15 günü olduğunu, aksi takdirde ülke için "gerçekten kötü şeyler" olacağı uyarısında bulunmuştu. Trump, gerçekleştirecek bir askeri müdahalenin amacının ne olduğu sorusuna ise yanıt vermemişti.

ABD'li haber sitesi Axios çarşamba günü servis ettiği ve Trump'ın danışmanlarından birine dayandırdığı haberinde, görüşmelerin başarısız olması durumunda birkaç hafta içinde İran'a yönelik saldırı ihtimalinin "yüzde 90" olduğunu belirtmiş, ABD'nin bu saldırısının muhtemelen İsrail ile ortaklaşa yürütülebilecek, geniş çaplı ve haftalarca sürebilecek bir harekat olabileceğini ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı