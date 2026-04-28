Trump, İngiltere Kralı Charles'ı Beyaz Saray'da askeri törenle karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Camilla'yı Beyaz Saray'da askeri törenle karşıladı.

İngiltere Kralı III. Charles, bugün ABD Kongresi'nde yapacağı konuşma öncesinde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump, III. Charles ve eşi Camilla'nın askeri törenle karşılandığı etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kongre'ye gidecek ve öyle bir konuşma yapacaksınız ki herkes o güzel İngiliz aksanınıza imrenecek. Çok zarif bir insansınız, gerçekten çok zarif" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ABD'nin Britanya İmparatorluğu'ndan bağımsızlığı kazanmasının 250'inci senesini kutladığı bir dönemde gelmesinin tuhaf görülebileceğini de söyleyen Trump, diğer yandan ABD'nin ruhlarında Britanya kanı ve asil ruhunu taşıyan kadın ve erkekler tarafından şekillendirildiği gerçeğine işaret etti.

"Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu olmamıştır"

İran ile savaşta İngiltere'nin ABD'ye yeterince destek sağlamadığı eleştirileri sonrasında ABD ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde gerçekleşen ziyaret sırasındaki konuşmasında Trump, metne bağlı kalarak iki ülke arasındaki gerginliklere değinmedi. Trump, "Bağımsızlığımızdan bu yana geçen asırlarda Amerikalıların İngilizlerden daha yakın dostu olmamıştır. Aynı kökleri paylaşıyor, aynı dili konuşuyor, aynı değerleri taşıyoruz. Askerlerimiz kırmızı, beyaz ve mavi bayraklar altında, aynı medeniyeti birlikte savundu" ifadelerini kullandı.

Annesinin İskoçya doğumlu olduğundan ve İngiliz Kraliyet ailesini çok sevdiğinden de bahseden Trump, "Annem Kraliçe'yi televizyonda izler ve 'Bak Donald, ne kadar güzel' derdi. Hatta, genç Prens Charles'a hayrandı" dedi.

Kral III. Charles'ın bugün ABD Kongresi'nde Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ortak oturumuna hitap eden ilk İngiliz Kralı olacağını söyleyen Trump, "Bugün atalarımız bizi görseydi, gurur duyardı" dedi.

Trump, konuşmasının ardından eşi ve konuk çift ile birlikte Beyaz Saray balkonundan yaklaşık 500 personelin katıldığı tören geçişini izledi.

Programın devamında Kral III. Charles ve ABD Başkanının Oval Ofis'te ikili görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor. Kral Charles'ın daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ortak oturumuna hitap ederek, iki ülke arasındaki uzun tarih ve ABD ile İngiltere'nin paylaştığı ortak değerlere vurgu yapan bir konuşma yapması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı