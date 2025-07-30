Trump'ın Temsilcisi Gazze'deki İnsani Krizi İdol etmeyi Planlıyor

Trump'ın Temsilcisi Gazze'deki İnsani Krizi İdol etmeyi Planlıyor
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'deki insani durumla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'e gitmesi bekleniyor. Gazze'de açlıktan 154 sivil hayatını kaybetti.

ABD'li haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'deki insani krizle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere bugün İsrail'e gitmesinin beklendiğini aktardı.

Axios haber sitesinin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de yaşanan insani krizle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere bugün İsrail'e gitmesinin beklendiğini belirtti. Bir yetkili, "Başkan (Trump), Gazze'deki sivillere daha fazla yardım ulaştırabilmek için Gazze'deki insani durumu daha iyi bilmek istiyor" ifadesini kullandı. Witkoff'un Gazze'ye girerek ABD ve İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım dağıtım noktalarını ziyaret edebileceği aktarıldı.

Gazze'de açlıktan 154 sivil hayatını kaybetti

İsrail'in tam ablukaya alarak yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde siviller açlıkla boğuşuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybının 89'u çocuk olmak üzere 154'e yükseldiği aktarıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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