Trump'ın Malikanesine Girmek İsteyen Şüpheli Gözaltına Alındı

Trump'ın Malikanesine Girmek İsteyen Şüpheli Gözaltına Alındı
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Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine girmeye çalışan 23 yaşındaki Anthony Thomas Reyes, daha önce de aynı suçtan gözaltına alınmış. Reyes, Trump'a torunu ile evlenmek için girmek istediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın Florida'daki mülküne girmeye çalışırken gözaltına alınan şüphelinin daha önce de aynı şekilde yakalandığı ortaya çıktı. Şüpheli Anthony Thomas Reyes'in (23), kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede, Trump'a 18 yaşındaki torunu Kai ile evlenmek için malikaneye girmek istediğini söylediği belirtildi.

ABD'de eski ve mevcut devlet başkanlarını korumakla yükümlü olan Gizli Servis, 3 Haziran Salı sabahı Başkan Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'nun duvarından atlamaya çalışan bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 23 yaşındaki Anthony Thomas Reyes, kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede, Trump'a 'İncil'i yaymak' ve 18 yaşındaki torunu Kai ile evlenmek için malikaneye girmek istediğini belirtti.

Palm Beach Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Reyes, yılbaşında da yasa dışı bir şekilde Mar-a-Lago'ya girmeye çalıştıktan sonra gözaltına alındı. Reyes, ilk olarak 'izinsiz girme' suçundan gözaltına alındı ve kendisine bin dolar kefalet hakkı tanındı. Palm Beach Şerif Ofisi'nin kayıtlarına göre, şüphelinin kefalet ücreti daha sonra 50 bin dolara çıkarıldı. Olayın yaşandığı sırada Başkan Trump'ın başkent Washington'da olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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