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Trump'ın kızı İvanka'yı küçükken taciz ettiği bu yüzden kızının seçim kampanyasında yer almadığı iddia edildi

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Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın başkanlık kampanyasında yer almaması, babasının geçmişte kendisi hakkında yaptığı rahatsız edici açıklamaları yeniden gündeme getirdi. 6 Ocak olaylarından sonra siyasetten tamamen uzaklaşan ve Miami'de sakin bir yaşam süren Ivanka'nın bu tavrının, kariyerini koruma çabası olabileceği düşünülüyor.

Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın, babasının üçüncü başkanlık kampanyasında yer almaması, sosyal medyada eski röportajların ve açıklamaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Trump'ın yıllar içinde kızı hakkında yaptığı bazı rahatsız edici yorumlar, özellikle 2004'te Howard Stern'in radyo programındaki "Kızımı çok güzel bir genç kadın olarak tanımlayabilirim" sözleri ve benzeri açıklamaları yeniden tartışmaya açıldı. Trump'ın Ivanka henüz 13 yaşındayken bir dergiye verdiği pozları yorumlarken kullandığı uygunsuz ifadeler de tepki toplamıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Ivanka'nın babasının seçim kampanyasından uzak durmasını bu geçmişle ilişkilendiriyor. Ivanka'nın özellikle 6 Ocak olaylarından sonra siyasetten tamamen uzaklaşması ve Miami'de ailesiyle sessiz bir yaşam sürmeyi tercih etmesi dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili uzmanlar, Ivanka'nın babasıyla arasına mesafe koymasının profesyonel kariyerini koruma çabası olabileceğini belirtiyor. Trump Organization'daki görevinden de ayrılan Ivanka'nın, kendi iş hayatını ve ailesini ön planda tuttuğu görülüyor.

Ivanka Trump veya sözcüleri henüz sosyal medyadaki bu tartışmalarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Trump'ın kızı İvanka'yı küçükken taciz ettiği bu yüzden kızının seçim kampanyasında yer almadığı iddia edildi

Trump'ın kızı İvanka'yı küçükken taciz ettiği bu yüzden kızının seçim kampanyasında yer almadığı iddia edildi

Trump'ın kızı İvanka'yı küçükken taciz ettiği bu yüzden kızının seçim kampanyasında yer almadığı iddia edildi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVahit Tutal:

Ne kadar boş şeyler paylaşıyorsunuz . Neye dayanarak

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