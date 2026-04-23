Trump'ın İsrail-Lübnan görüşmesinin bir kısmına katılması bekleniyor

Abd Başkanı Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'da gerçekleşecek olan İsrail- Lübnan arasındaki görüşmenin bir kısmına katılması bekleniyor.

İsrail- Lübnan arasındaki doğrudan görüşmeler ABD ev sahipliğinde devam ederken, doğrudan görüşmenin ikinci turuna saatler kaldı. ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu görüşmenin bir kısmına katılmasının beklendiği aktarıldı.

Haberlerde ayrıca, Trump'ın görüşmeler için Beyaz Saray'a gelecek olan İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'i ve Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad'ı karşılayabileceği ifade edildi.

İsrail ve Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin ilk turu 14 Nisan'da Beyaz Saray'da gerçekleştirilmişti. - WASHINGTON

