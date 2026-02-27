Haberler

Reuters: "ABD istihbaratı, Trump'ın İran'ın ABD'ye ulaşacak füze üretmeye yakın olduğu iddiasını desteklemiyor"

Reuters'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ABD'yi vurabilecek füzelere sahip olacağı yönündeki iddiası, ABD istihbaratı tarafından doğrulanmadı. İstihbarat kaynakları, İran'ın askeri füzeler geliştirmesi için en az 8 yıl geçmesi gerektiğini belirtiyor.

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD Başkanı Donald Trump'ın " İran'ın yakında ABD'yi vurabilecek bir füzeye sahip olacağı" yönündeki iddiasının ABD istihbaratı tarafından desteklenmediği aktardı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters adı açıklanmayan 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın " İran'ın yakında ABD'yi vurabilecek bir füzeye sahip olacağı" yönündeki iddiası ABD istihbaratının desteklemediğini aktardı. Ancak iki kaynak, ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın 2025 tarihli değerlendirmesinde, İran'ın mevcut uydu fırlatma araçlarından (SLV) "askeri olarak kullanılabilir bir kıtalararası balistik füze" geliştirmesinin 2035 yılına kadar sürebileceği öngörüsünde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Bir kaynak, İran ile yakın iş birliği içinde olan Çin veya Kuzey Kore'nin teknolojik yardım sağlaması durumunda bile İran'ın "gerçekten kıtalararası balistik füze seviyesinde bir şey" üretmesinin en erken 8 yıla kadar sürebileceğini söyledi. Kaynaklar, İran'ın kısa süre içinde ABD topraklarına ulaşabilecek bir füze geliştirdiğine dair herhangi bir ABD istihbarat değerlendirmesinden haberdar olmadıklarını, ancak haberdar olmadıkları yeni bir istihbarat raporu olma ihtimalini de dışlamadıklarını dile getirdi.

Trump, Salı günü Kongre'de yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, İran'ın "yakında ABD'ye ulaşabilecek füzeler üreteceğini" ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
