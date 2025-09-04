Trump'ın Gazze Müzakereleri İçin Yeni Anlaşma Teklifi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze müzakerelerindeki gayriresmi elçisi olarak anılan Filistin asıllı ABD'li iş insanı Bishara Bahbah, Hamas'a ABD'nin Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirecek kapsamlı yeni bir anlaşma teklifini sunduğunu ve Hamas'ın da bunu kabul ettiğini iddia etti.

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze müzakerelerindeki gayriresmi elçisi olarak anılan Filistin asıllı ABD'li iş insanı Bishara Bahbah, Hamas'a tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında savaşın sona ermesini öngören kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin yeni ABD teklifini sunduğunu iddia ederek, Hamas'ın bu teklifi kabul ettiğini öne sürdü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basınına konuşan Bahbah, Hamas yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı gördükten sonra ikna olduklarını savunarak, "Başkanın paylaşımını gördüklerinde bunun resmi olduğuna ikna oldular. Bu anlaşmayı kabul ettiler. Onların istediği de kapsamlı bir anlaşmaydı. Tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında belirli sayıdaki Filistinli mahkumun geri alınması ve aynı zamanda savaşın sona ermesini talep ediyorlardı" dedi.

ABD'nin sürece katılımını artırdığını ifade eden Bahbah, "Her şey, ABD'nin İsrail'e herhangi bir anlaşma yaptırmak için uygulayacağı baskının türüne ve miktarına bağlı. ABD baskısı olmadan hiçbir şey olmayacak" dedi.

Bahbah, "Şu an masada bir ABD teklifi var. ABD, bu Amerikan vizyonunu hayata geçirmek için İsrail ile karşı karşıya gelmeye hazır mı, bunu bilmiyorum. Başkan Trump, Gazze'deki savaşı sona erdirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Hamas'a çağrı

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden Hamas'a çağrıda bulunmuştu. Trump, Hamas'tan birkaç rehineyi değil tamamını serbest bırakmasını isteyerek, "Hamas'a 20 rehinenin tamamını derhal geri vermesini söyleyin. İşler hızla değişecek ve bitecektir" demişti.

Trump'ın açıklamasından birkaç saat sonra Hamas tarafından yayımlanan açıklamada, "Hareket, direnişin elinde bulunan tüm düşman esirlerinin serbest bırakılacağı ve buna karşılık işgal tarafından tutulan belirli sayıda Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı bir anlaşmaya hazır olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Bu anlaşma, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı sona erdirecek, işgal güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nden çekilmesine yol açacak, sınır kapılarının Gazze Şeridi'nin tüm ihtiyaçlarının girişine açılmasını sağlayacak ve yeniden imar sürecini başlatacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, Hamas'tan gelen açıklama hakkında, "Bu, Hamas'ın yeni hiçbir şey içermeyen manipülasyonlarından biridir" ifadelerini kullanmıştı. Netanyahu'nun Ofisi, savaşın ancak tüm rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması, Gazze'de İsrail'in güvenlik kontrolü ve İsrail'i tehdit etmeyen bir sivil idarenin kurulması şartlarıyla sona erebileceğini yinelemişti. - GAZZE