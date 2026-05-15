Trump, Çin ziyaretini tamamlayarak ülkeden ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen Çin ziyareti sona erdi. İki gün süren diplomatik temaslarını tamamlayan Trump, aralarında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin de bulunduğu yetkililerin katılımıyla düzenlenen resmi veda töreniyle ülkesine uğurlandı. Trump ve beraberindeki ABD heyetini taşıyan "Air Force One" uçağının yerel saatle 14.40 sıralarında Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan hareket etmesiyle bir ABD başkanının yaklaşık 9 yıl aradan sonra Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret sona ermiş oldu.

Trump yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüştü

Trump, ikinci başkanlık döneminde Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında çarşamba gecesi ülkenin başkenti Pekin'e varmıştı. Dün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından onuruna düzenlenen resmi törenle karşılanan Trump, Xi ile ikili bir zirve gerçekleştirmiş, Cennet Tapınağı'nı ziyaret etmiş ve resmi devlet yemeğine katılmıştı. Xi bugün ise Trump'ı Pekin ziyaretinin son gününde resmi ikametgahının da bulunduğu Zhongnanhai yerleşkesinde ağırlamıştı. - PEKİN

