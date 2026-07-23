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Trump konuştuğu sırada taklidini yapan genç, sosyal medyada viral oldu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia'daki bir lisede yaptığı konuşma sırasında arkasında oturan bir gencin, Trump'ın jest, mimik ve hareketlerini taklit ettiği anlar sosyal medyada viral oldu. Gençlerin kahkahalara boğulduğu anlar eğlenceli bulunurken, Trump'ın kendi seçmenleri tarafından taklit edilmesi dikkat çekti.

Abd Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada onun jest, mimik ve hareketlerini taklit eden bir gencin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Abd Başkanı Donald Trump'ın Georgia eyaletindeki Marietta şehrinde bulunan bir lisede yaptığı konuşma ilginç anlara sahne oldu. Trump'ın arkasına oturan 3 gençten birinin konuşmanın bazı bölümlerinde ABD Başkanı'nın jest, mimik ve hareketlerini taklit ettiği görüldü. Gençlerin Trump'ın ses tonunu yükselttiği bazı bölümlerde kahkahalara boğulması dikkat çekerken, taklit anları sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı videolardaki kişinin taklit yeteneğini eğlenceli bulduğunu belirtirken, bazıları ise birçok ünlü ismin taklidini yapan Trump'ın bu kez kendi seçmenleri tarafından taklit edilmesini ilginç olarak nitelendirdi. - GEORGIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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