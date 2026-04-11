Haberler

Trump: "Hürmüz Boğazı yakın gelecekte yeniden açılacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını ancak birçok ülkenin yakıt için alternatif yollar aradığını söyledi. Ayrıca, ABD'ye gelen petrol tankerleri hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, NewsNation muhabiri Kellie Meyer'a röportaj verdi. Trump ABD'ye çok sayıda boş petrol tankeri geldiği yönündeki paylaşımının ne anlama geldiğinin sorulması üzerine, "Dünyanın engin denizlerine bir bakın, hepsi, hatta birçoğu, petrol yüklemek için ABD'ye doğru geliyor. Bizde bol miktarda petrol var" ifadelerini kullandı. Trump bu açıklamayla İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmadığını söylemek isteyip istemediğinin sorulması üzerine, "Hayır, bunun nedeni yakın gelecekte açılacak olması değil. İran başarısız bir ülke. Çok başarısız bir ülke, (Hürmüz Boğazı) açılacak. Ama bence insanlar boğazdan geçmenin başka alternatifleri olduğunu görüyorlar" dedi.

ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmelerin başlayıp başlamadığı ve İran'a güvenip güvenmediği sorulan Trump, "Evet, başladılar" cevabını verdi. Trump İran'ın iyi niyetli hareket edip etmediğine ilişkin, "Bunu size çok kısa bir süre içinde bildireceğim, fazla zaman almayacak" diye konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı

Müzakerelerde yeni aşama! Ve dünyanın beklediği oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti

Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
İstanbul'da fark yedi! Volkan Demirel için çanlar çalıyor

Bırakın puan almayı gol bile atamıyor! İstanbul'da fark yedi
Dehşet anları kamerada! Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı

Ölümle burun buruna! Dehşet anları kamerada
Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti

Kadir Ezildi’den babasına sert rest: Beni değil onu seçti
Kestaneci Alper’in ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

Ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf için sıraya giriyor
Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi

Sessiz sedasız nikah! Ünlü isim herkesi şaşırttı