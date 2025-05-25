Trump, Harvard'daki Yabancı Öğrencilerin Kimliklerini Arıyor

Trump, Harvard'daki Yabancı Öğrencilerin Kimliklerini Arıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'ndeki yabancı öğrencilerin kim olduklarını bilmek istediklerini belirtti. Trump, üniversitenin federal hükümetten fon almasına son vermesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'ndeki yabancı öğrencilerin kim olduklarını bilmek istediklerini, bazı öğrencilerin ABD'ye karşı 'arkadaş canlısı' olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada, Harvard'ın öğrencilerinin yaklaşık yüzde 31'inin başka ülkelerden geldiğini ve bu ülkelerin bazılarının ABD'ye karşı 'arkadaş canlısı' olmadığını söyledi. Trump, bu ülkelerin 'öğrencilerin eğitimi için ödeme yapmak istemediğini' kaydederek, yabancı öğrencilerin isimlerini ve geldikleri ülkeleri bilmek istediklerini bildirdi.

Trump, 52 milyon doları olduğunu belirttiği Harvard Üniversitesi'nin, 'federal hükümetin fonları sürdürmesi' talebine son vermesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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