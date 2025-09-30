Trump, Hamas'a 3-4 Gün Süre Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek üzere ABD tarafından hazırlanan 20 maddelik Gazze Planı'nı kabul etmesi için 3-4 gün süre verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletinde üst düzey ordu yetkilileri ile bir araya geleceği toplantı için Beyaz Saray'dan ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek üzere ABD tarafından hazırlanan 20 maddelik Gazze Planı'nın İsrail ve Arap liderleri tarafından kabul edildiğini belirterek, sadece Hamas'ın yanıtının beklendiğini ifade etti.

Hamas'a Gazze Planı'nı kabul etmesi için 3-4 gün süre verdiğini aktaran Trump, "Hamas ya kabul edecek ya da etmeyecek, eğer etmezse çok üzücü bir son olacak" dedi.

Söz konusu plan üzerinde müzakere ihtimali olup olmadığı sorulan Trump, "Pek yok" yanıtı verdi. - WASHINGTON