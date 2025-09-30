Haberler

Trump, Hamas'a 3-4 Gün Süre Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek için hazırlanan 20 maddelik planı kabul etmesi için 3-4 gün süre verdiğini belirtti. Plan, İsrail ve Arap liderleri tarafından kabul edilirken sadece Hamas'ın yanıtı bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek üzere ABD tarafından hazırlanan 20 maddelik Gazze Planı'nı kabul etmesi için 3-4 gün süre verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletinde üst düzey ordu yetkilileri ile bir araya geleceği toplantı için Beyaz Saray'dan ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek üzere ABD tarafından hazırlanan 20 maddelik Gazze Planı'nın İsrail ve Arap liderleri tarafından kabul edildiğini belirterek, sadece Hamas'ın yanıtının beklendiğini ifade etti.

Hamas'a Gazze Planı'nı kabul etmesi için 3-4 gün süre verdiğini aktaran Trump, "Hamas ya kabul edecek ya da etmeyecek, eğer etmezse çok üzücü bir son olacak" dedi.

Söz konusu plan üzerinde müzakere ihtimali olup olmadığı sorulan Trump, "Pek yok" yanıtı verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pişman oldular! Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı

Pişman oldular! Cagliari'den Semih kararı
Bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an

Tesadüf mü, yoksa kader mi? Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.