Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "Tek istediğimiz Grönland'a tam anlamıyla sahip olmak.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı tam anlamıyla sahip olmak istediklerini ifade ederek, uluslararası güvenlik için bu adanın önemine değindi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Tek istediğimiz Grönland'a tam anlamıyla sahip olmak. Grönland'ı kendi toprağımız olarak sahip olmamız istiyoruz. Bizim Danimarka'da uluslararası güvenlik ve potansiyel tehlikeli düşmanlarımızı geride tutubailmek için Altın Kubbe'yi inşa edebilmek için istediğimiz Grönland" dedi. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı

Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı
Terör örgütünden temizlenen bölgeye koştular! Evlatlarını bekleyenler var

Müjdeli haberi alınca o kapıya koştular! Evlatlarını bekleyenler var
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu