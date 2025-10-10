Haberler

Trump, Gazze'nin Yeniden İnşasında Filistinlilerin Zorla Yerlerinden Çıkarılmayacağını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin yeniden inşası sürecinde Filistinli vatandaşların zorla yerlerinden çıkarılmayacağını söyledi. Ateşkes sürecinin başarılı bir şekilde işleyeceğini vurgulayan Trump, Barış Planı'nın tüm ülkelerce desteklendiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin yeniden inşası sürecinde buradaki Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Gazze'de ateşkes sürecinin iyi bir şekilde işleyeceğini ve bölgedeki tüm ülkelerin bu planı desteklediğini belirtti. Gazze'nin yeniden inşa sürecinde Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını teyit edip etmediği yönündeki bir soruya Trump, "Hayır, kimse zorla yerinden edilmeyecek. Biz böyle bir şey yapmayı hiç düşünmüyoruz. Bu harika bir plan, bu bir barış planı ve herkesin desteklediği bir plan" cevabını verdi.

Trump, esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını vurgulayarak, "Muhtemelen ben de o gün orada olacağım. İsrail'de ve gördüğüm birçok ülkede herkes kutlama yapıyor" dedi.

Nobel Barış Ödülü hakkında da konuşan Trump, ödülü kazanma olasılığıyla ilgili soruları önemsemediğini, fakat barış çabalarıyla tarihe geçtiğini aktardı. Trump, "Tarihte hiç kimse dokuz ay içinde sekiz savaşı bitirmedi. Ben bunu yaptım. Bu daha önce hiç yaşanmadı" ifadesini kullandı.

Nobel Komitesi'ne atıfta bulunan Trump, "Onlar ne yaparsa yapsınlar, fark etmez. Ben bunu ödül için değil, birçok insanın hayatını kurtardığım için yaptım" diye konuştu.

Trump, daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Nobel Barış Ödülü aldığını hatırlatarak, Obama'nın kötü bir başkan olmasına ve hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını söyledi.

NATO konusunda değerlendirmede bulunan Trump, İspanya'yı savunma harcamalarını artırmamakla eleştirdi. Trump, İspanya'nın ittifakın yüzde 5 savunma harcaması hedefini reddettiğinin altını çizerek, "İspanya tek istisna. Belki de NATO'dan çıkarılmalı" açıklamasını yaptı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ise Gazze'de ateşkes anlaşması sürecindeki rolü nedeniyle Trump'a teşekkür etti. Stubb, "Son 24 saatte Gazze'de gördüklerimiz için sizi tebrik etmek istiyorum. Bu gerçekten tarihi bir anlaşma" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
