Trump, Florida'daki 'Timsah Alcatraz' Hapishanesini Ziyaret Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da düzensiz göçmenler için açılan yeni hapishane 'Timsah Alcatraz'ı gezdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Timsah Alcatraz' olarak adlandırılan Florida'daki düzensiz göçmenler için yapılan 5 bin yataklı yeni hapishaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Florida Valisi Ron DeSantis ile hapishaneyi gezen Trump, burada gazetecilerin sorularını cevapladı.

Trump, 'Timsah Alcatraz'ın yakında 'en tehlikeli göçmenlerden bazılarını' barındıracağını kaydederek, "Bu tesis her yönden 16 km uzunluğunda tehlikeli bataklıklarla çevrili ve buradan tek çıkış yolu gerçekten sınır dışı edilmek. Louisiana ve Alabama başta olmak üzere diğer Cumhuriyetçi yönetimlerdeki kırmızı eyaletler de bunu yapıyor. Ne yazık ki, Demokrat eyaletler güvenlik ve polislik konusunda pek başarılı değiller" ifadelerini kullandı.

Eyaletin doğal yaşam alanı olarak bilinen Everglade bölgesindeki Dade-Collier Eğitim ve Geçiş Havaalanı üzerine inşa edilen 'Timsah Alcatraz' hapishanesinde 1000'den fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı belirtildi.