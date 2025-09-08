Trump, Avrupalı Liderlerle Rusya-Ukrayna Savaşını Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerin bugün ya da yarın Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesini görüşmek üzere ABD'ye geleceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın dün Ukrayna'ya 4'ü balistik olmak üzere 13 füze ve 805 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği, biri bebek 4 kişinin hayatının hayatını kaybettiği ve Kiev'deki hükümet binasının da hedef alındığı saldırıya değindi. "Tüm bu durumdan hoşnut olmadığını" ifade eden Trump, "Bazı Avrupalı liderler bugün veya salı günü tek tek ülkemize gelecekler" dedi. Trump ABD'ye gelecek liderlere ilişkin açıklama yapmazken, Avrupalı liderlerle Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirilmesini görüşeceklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de "yakında" görüşeceğini sözlerine ekleyen Trump, Moskova'ya yönelik yaptırımların "ikinci aşamasına" geçmeye hazır olduklarını belirtti.

Zelenskiy: "Putin müzakere istemiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Rusya'ya ve Rusya ile bağlantılı kişilere yönelik yaptırımlar, sert gümrük vergileri ve Rusya ile ticarete yönelik diğer kısıtlamalar. Kayıpları hissedilmelidir. Gerçekten ikna edici olan budur" ifadesini kullandı. "Putin müzakere istemiyor" diyen Zelenskiy, "Putin, açıkça müzakerelerden kaçınıyor. Bu nedenle Rusya'nın yakıt kıtlığı ve diğer ekonomik sorunları; ateşkes veya liderler düzeyinde bir toplantı kabul etmeyi reddetmesinin mantıklı bir tepkisidir" dedi. - WASHINGTON