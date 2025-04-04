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Trump'a Putin ile Görüşmeme Tavsiyesi

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ABD'li haber kanalı NBC News, Donald Trump'a Ukrayna'da ateşkesi kabul etmeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmaması yönünde tavsiyede bulunulduğunu öne sürdü.

ABD'li haber kanalı NBC News, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna'da ateşkesi kabul edene kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmaması yönünde tavsiyede bulunulduğunu öne sürdü.

ABD'li haber kanalı NBC News'in adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresi, Ukrayna'da tam ateşkesi kabul edene kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmaması yönünde Trump'a tavsiyede bulundu. Putin'in ateşkes sözü verene kadar Trump'ın danışmanlarının görüşme fikrine karşı olduğu öne sürüldü.

Trump, Putin ile görüşmeyi planladığını söylemişti

Trump, 30 Mart Pazar günü NBC News'e yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedilememesinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "çok kızgın olduğunu", bu hafta Putin'le görüşmeyi planladığını söylemişti. Trump ile Putin arasındaki son telefon görüşmesi 18 Mart'ta gerçekleştirilmiş, görüşme 2.5 saat sürmüştü. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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