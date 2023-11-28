Trabzon Valisi, kaybolan öğrencilerin aileleriyle görüştü

Trabzon Valisi Azil Yıldırım, Beşikdüzü ilçesinde dün liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isterken denizde kaybolan 2 lise öğrencisini arama çalışmalarını inceleyerek, öğrencilerin aileleri ile görüştü.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde dün fotoğraf çektirmek isterken dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz'ı (16) arama çalışmaları sürüyor. 40 kişilik bir ekip sürdürülen tarama çalışmalarına bölge illerinden destek ekiplerin de geleceği öğrenilirken, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım arama çalışmalarını inceledi. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı'dan arama çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Vali Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Üzgünüz. Ne söylesek boş" diyen Vali Yıldırım, "İki tane evladımız dün okula gelmediler bildiğimiz bu. Dün iki gencimizin de burada dışarıdan vuran dalgalar ile liman içerisine düştüğünü gören tanıklar var. Kurtarma çabası içerisine girenler olmuş. İki olay birbirine çok benziyor. Büyük bir ihtimalle dün Fen Lisesine gelmeyen iki öğrencimizin olduğunu düşünüyoruz. Hakikaten çok üzgünüm. Ama şuanda onlar için neler yapabileceğimize bakıyoruz. Dalgıçlarımız dünkü hava koşullarının ve deniz dalgalarının hiçte uygun olmamasına rağmen kendi hayatlarını hiçe sayarak onları arayıp bulabilme, kurtarabilmek için çaba sarf ettiler. Dün yine AFAD vasıtasıyla farklı illerden arama kurtarma için gerek ekipman gerek ekip gerekse de dalgıç istedik onlarda bugün geliyorlar. Hep birlikte bir taraftan Sahil Güvenliğimiz bir taraftan polis dalgıçlarımız bir taraftar AFAD ekiplerimiz ile deniz düşen iki vatandaşımızı arama çalışmalarına devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki buluruz. Ama burası Karadeniz" dedi.

"Hepimiz çok üzgünüz"

Vatandaşların meteoroloji tarafından yapılan uyarıları uyması konusunda tavsiyelerde bulunan Vali Yıldırım, "Hepimizin bildiği gibi hırçın dalgalar zaman zaman bu şekilde arama kurtarmayı zorlaştırıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Taramalar devam ediyor. Aileler tabi ki de hüzünlü bir bekleyiş içerisinde. Hepimiz çok üzgünüz. Dileyelim ki bir daha böyle olmasın. Biz Meteorolojimizin raporlarını kendi gerek valilik, kaymakamlık sayfalarında gerek se sosyal medyamızda kendimiz paylaşıyoruz. Bu tür havalarda tehlikeli olabilecek kıyılardan uzak durulması, hatta mümkünse dışarı bile çıkılmaması bizim tavsiye ettiğimiz hareket tarzıdır. Buna zaman zaman uymayanlar oluyor. Bunu konuşmanın yeri değil belki ama bundan sonra böyle acılar yaşamayalım. Lütfen vatandaşlarımız, gençlerimiz çok dikkatli olsunlar. Bu tür havalarda da kendilerini tehlikeye atabilecek, fotoğraf çekme, gezme, manzara seyretme gibi durumlarda da kendilerini lütfen korusunlar. Dünkü hava şartlarını hepimiz yaşadık. Hakikaten hem deniz hem hava hem de rüzgar hırçındı. Bundan kendimizi korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vali Yıldırım daha sonra denizde kaybolan Uğurcan Korkmaz'ın babası Kamil Korkmaz ile görüştü. Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Altınpınar köyünde yaşadığı öğrenilen ailenin hüzünlü bekleyişi sürüyor. - TRABZON