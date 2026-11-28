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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Ak Parti Trabzon İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Şen ve beraberindekilerin Aygören Vadisindeki 16 mahallenin muhtarı ve mahalle başkanlarının sorun ve taleplerini dinlediği belirtildi.

Şen'in, mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetler, altyapı çalışmaları ve çözüm bekleyen konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Toplantıda Şen'e, İl Başkanı Sezgin Mumcu ve AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA