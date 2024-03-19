Trabzon'da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimlerine az bir süre kala Artvin ve Rize'ye ziyarette bulunarak vatandaşla buluşmak için Karadeniz'e gidecek. Özgür Özel'in programına katılmak üzere yola çıkan CHP otobüsüne Trabzon'da taşlı saldırı düzenlendi.

TRABZON'DA CHP OTOBÜSÜNE SALDIRI

Yerel seçimlere 12 gün kala provokatif bir saldırı meydana geldi. CHP lideri Özel'in Karadeniz seçim turuna katılmak üzere yola çıkan CHP otobüsü, Trabzon'da taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında, camlar kırılırken, partililer olayın görüntülerini kayda aldı.

SALDIRI EMNİYET EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Olayda neyse ki kimseye zarar gelmedi ancak seçim otobüsünün çeşitli noktalarında hasar olduğu görüldü. Yol kenarında beklemeye başlayan araca düzenlenen saldırı polis ekiplerine bildirildi. Olaya karışan kişi ve kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı