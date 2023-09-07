Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı ile Bir Araya Geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Zabıta Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Öztürk ve personelini kabul etti. Zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kabulde, yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Zabıta personelinin Büyükşehir Belediyesinin görünen yüzü olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "Zabıta teşkilatımızın çalışmalarını takdirle takip ediyorum. Arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeden gayretle çalışıyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Zabıta bizim kolluk kuvvetimiz. Zabıtanın uygulamalarının adalet ve hakkaniyet anlayışı içerisinde olması halinde kimsenin diyecek bir şeyi olmaz. Geçtiğimiz günlerde Kunduracılar Caddesi'nde yaşanan işgaliye sorunu ile ilgili de çok doğru bir davranış sergilediniz. Devletin, belediyenin resmi görevlisinin kullanacağı bir üslupla vazifenizi yaptınız. Kurallara aykırı harekette o ne der bu ne der gibi bir kuşkuya düşmeye gerek yok. Görevinizi yaptığınız sürece hiçbir sorun olmaz. Eşit durumda olanlara eşit muamele göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Zabıta Dairesi Başkanlığı personelinin Başkan Zorluoğlu'na çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - TRABZON