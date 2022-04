Tomarzalılar Başkan Büyükkılıç'ı bağrına bastı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, Ramazan ayı ilçe ziyaretlerindeki durağı Tomarza oldu. İlçe sakinleri ile bir araya gelen, esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Tomarza Belediyesi'nin hayata geçirdiği Tekstil Fabrikası'nda da incelemelerde bulundu.

İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan, tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönüle ilçelerin talepleri için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayında ilçe ziyaretlerinde gönül almaya devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, çerezlik kabak çekirdeği ve doğal taşı ile tanınan Tomarza ilçesini ziyaret etti.

TEKSTİL FABRİKASI'NI GEZDİ

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte iftar programı öncesi Tomarza Belediyesi'nin hayata geçirdiği Tekstil Fabrikası'nı gezdi. Fabrikada incelemelerde bulunan Büyükkılıç, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'den son durum hakkında bilgiler aldı.

TOMARZALILAR İLE İFTARDA BULUŞTU

AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde Tomarza Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen iftar programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Halil İbrahim Özcan, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Tomarza Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti il ve ilçe teşkilatı üyeleri ile ilçe sakinleri katıldı.

Tek tek masaları dolaşıp ilçe sakinlerinin Ramazan ayını tebrik eden Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin olduğu keyifli bir ortamda olduklarını belirterek, "16 ilçe belediye başkanımı bağrıma basıyor, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden el ele, gönül gönüle cumhur ittifakının bereketini yaşıyoruz" dedi.

Tomarza'ya hizmetlerin süreceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Tomarza bizim yüz akımızdır. Allah'a şükürler olsun kaynaklarımız da imkanlarımız da var. 30 büyükşehir belediyesi içerisinde yatırıma en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, 23 aydır kredi almadan kendi kaynaklarıyla ve Ankara'dan gelen imkanları en verimli şekilde kullanarak hizmet eden belediyeyiz" diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZIN HER NOKTADA AYAK İZİ VAR"

Başkan Büyükkılıç'ın her noktada bir ayak izi olduğunu söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da yaptığı konuşmada, "Memduh başkanım buraya ciddi manada destek vermiş, Allah işinizi rast getirsin. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun, her noktada ayak izi var. Gün geçmiyor ki, bir ay içerisinde üç beş ilçe ziyareti yetmiyor. Şuana kadar 200'e yakın ilçe ziyareti gerçekleştirdi. 16 ilçemiz içerisinde her ilçeye yaklaşık 12'şer sefer gidilmiş, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise ilçede yapılan proje ve hizmetleri anlatarak, Başkan Büyükkılıç'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Program sonunda günün anısına AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin, Başkan Büyükkılıç'a, Türk Bayrağı takdim ederken, Başkan Şahin ise Büyükkılıç'ın isminin yazılı olduğu 38 numaralı forma hediye etti.

ESNAFLARI GEZDİ, ÇAY EŞLİĞİNDE SOHBET ETTİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte iftar programından sonra teravih namazını Tomarza Merkez Cami'nde kıldı. Öte yandan namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı ve su ikram edildi.

Başkan Büyükkılıç, namazın ardından esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunup, İncili Çavuş Parkı Millet Kıraathanesi'nde ilçe sakinleriyle bir araya gelerek, ikram edilen çay eşliğinde sohbet etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Politika