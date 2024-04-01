Tomarza İlçesinde İYİ Parti Adayı Seçimi Önde Bitirdi

Tomarza ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti Adayı Osman Koç seçimi önde bitirdi.

Tomarza ilçesinde 17: 00 itibariyle açılan sandıkların yüzde 96,39'u tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tomarza ilçesinde adayların oy durumu şu şekilde:

"İYİ Parti Adayı Osman Koç 7 bin 182, AK Parti Adayı Davut Şahin 4 bin 993, Yeniden Refah Partisi Adayı Raşit Karagöz 481, Saadet Partisi Adayı Selçuk Onat 425, Zafer Partisi Adayı Aysel Çimen 78, diğer adaylar 27." - KAYSERİ