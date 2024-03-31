Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu fark attı

Yerel seçimde sandık sayımı devam ederken Tokat'tan gelen sonuçlar MHP'li adayın fark attığını gösterdi. "Efsane Vali" Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sonuçların resmiyet kazanmasıyla kentte seçilen ilk MHP'li aday olacak.

MHP'LİLER KUTLAMAYA BAŞLADI

Resmi sonuçları beklemeden caddelere çıkan MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı. Kentte saat 22.45 itibariyle sandıkların yüzde 81'i açılırken Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yüzde 52.24 oy oranına ulaşırken ikinci sıradaki AK Parti adayı ve mevcut belediye başkanı Eyüp Eroğlu yüzde 29.68 oy oranında kaldı. Eroğlu, kentte iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.