Tokat'ta Adli Yıl Açılışı Töreni Düzenlendi

Tokat'ta adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tokat Adliyesi'nde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Baro Başkanı Volkan Bozkurt, yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"2023 yılı sonu itibariyle yargı reformu strateji belgesi ve buna istinaden hazırlanan insan hakları eylem planının uygulama takviminin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnsan hakları eylem planında savunmanın güçlendirilmesi ve avukatlık hizmetlerinde kalitenin arttırılması başlığında yer alan faaliyetlerin, faaliyet hedeflerine ulaşılamadığını üzülerek tespit ediyoruz. Özellikle yargıda sosyal devletin bir gereği olarak maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranları yeniden düzenlenecektir. Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak ve bu ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için evrakların dijital ortamda tamamlanması sağlanacaktır. Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır şeklinde dile getirilen hedeflere ilişkin taahhütlerin 2023 yılı kapanmadan yerine getirilmesini, avukatlarının kendileri adına asaleten savunmasını üstlendikleri yurttaşlar adına vekaleten talep etmesi en doğal hakkımızdır."

Törene, Tokat Barosu Yöneticileri ve baroya bağlı avukatlar katıldı.