Tokat Belediye meclisi ortak bildiri yayınladı

Tokat Belediye meclisi ortak bildiri yayınlayarak İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınadı.

Tokat Belediye meclisi İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınayarak ortak bildiri yayınladı. Tokat Belediye Meclisi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Her zaman mazlum ve mağdurlara kucak açmasıyla Darun Nasır yani yardım edenlerin şehri olan Tokat'tan, Tokat halkının temsilcileri Tokat Belediye Meclisi olarak, bütün dünyaya İsrail'in Filistinli kardeşlerimize karşı yaptığı barbarca saldırıları kınama bildirimizi ilan ediyoruz. İsrail, savaş hukukuna aykırı olarak Filistinli kardeşlerimizin, sivillerin, yaşlıların, çocukların, kadınların, hastaların üzerine hastanelere, okullara, camilere, pazar yerlerine fosfor bombaları yağdırarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen savaş suçları işlemektedir. Dünyanın gözü önünde işlenen bu gözü dönmüş saldırılara, bu soykırıma karşı uluslararası kuruluşlar, dünya devletleri sessizliğini korumakta, yaptırım gücünü kullanmak için gerekli adımları atma noktasında geri durmaktadır" denildi.

"Filistinli kardeşlerimizin acını derinden yaşıyoruz"

Açıklamanın devamında; "Binlerce kadın, çocuk, hasta ve yaşlı Filistinli kardeşimizin şehit edildiği, yine binlercesinin yaralandığı bu saldırıları lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin acını derinden yaşıyoruz. Rabbimiz şehadet mertebesine ulaşanların şehadetini makbul eylesin, yaralılara acil şifalar versin. Bizler her zaman olduğu gibi yine mağdur ve mazlumların yanında olmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Millet olarak, devlet olarak asırlardır bütün milletlere örnek olan soylu bir geleneğe sahibiz. Devletimiz, milletimiz mazlum ve mağdurların yanında olmasıyla, dünyada barışın hüküm sürmesi için gösterdiği çabalarla yine örnek olmaktadır. Devletimiz, İsrail'in işlediği soykırıma, vahşete karşı ortaya koyduğu tavır ve uluslararası toplumu aksiyon aldırmaya yönelik çalışmaları ile öncülük etmektedir. Bizler de Tokat Belediyesinin bütün parti grupları ve meclis üyeleri olarak, uluslararası hukuku ve devlet ahlakını hiçe sayarak savaş suçları işleyen İsrail'e karşı bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentoları, uluslararası toplum ve kuruluşlarını gerekli tutumu göstererek inisiyatif almaya, gerekli adımları atmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullandı. - TOKAT