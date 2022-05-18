Tokat'a atanan Vali Hatipoğlu görevine başladı - Haberler

Tokat Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, valilik binası önünde il protokolü tarafından karşılandı.

Valiler Kararnamesi ile İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'ndan Tokat Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu görevine başladı. Vali Hatioğlu, Tokat Valiliği önünde kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşarak makamına geçti. Vali Hatipoğu, Tokat'ta görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bizler, devletimizin emrinde, iradenin asıl sahibi olan Tokat halkımızın hizmetkarlarıyız. Milletvekillerimizle, üniversitemizle, mülki idare amirlerimizle, belediye başkanlarımızla, il genel meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, basın ve medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileriyle ve kıymetli Tokatlı vatandaşlarımızla uyum içerisinde çalışarak şehrimize değer katacak projelere hep birlikte imza atacağız. İlimizde kamu hizmetlerinin çağdaş nitelikte sunulmasını sağlamak ve vatandaşlarımızın buna erişimini kolaylaştırmak için hayatın her alanına dokunuşlar yaparak vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırmak için çaba sarf edeceğiz. Bu görevin hem şahsım, hem Tokatlı vatandaşlarımız hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Politika