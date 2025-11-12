TİP Genel Başkanı Baş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Haberler

TİP Genel Başkanı Baş, gündemi değerlendirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi eleştirerek, "Bu dava hukuki temelli değil, siyasi temelli bir davadır.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi hatırlatan Baş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in iddianameyle ilgili yaptığı basın açıklamasını eleştirdi.

Baş, aynı filmlerin tekrar izlettirildiğini, sanık ve iddianamenin sayfa sayısıyla "büyük bir suç örgütü görüntüsü" verilmek istendiğini savundu.

İddianamenin henüz kabul edilmediğini aktaran Baş, "Bu dava hukuki temelli değil, siyasi temelli bir davadır. Siyasilerin yargılanmasına karşı çıkmıyoruz, elbette siyasiler de yargılansın. Biz, siyasilerin, Erdoğan'ı yenebilme ihtimaline göre yargılanmasına karşı çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hukukun ortadan kaldırıldığını ileri süren Baş, siyasetçilerin ve gazetecilerin cezaevinde olduğunu dile getirdi.

TİP Genel Başkanı Baş, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik açılan davada tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tahliye edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

İş kazaları nedeniyle çalışanların hayatını kaybettiğini ifade eden Baş, iş güvenliğinin dikkate alınmadığını söyledi.

Erkan Baş, işçilerin örgütlenmesinin engellendiğini, iş müfettişi sayısının azaltıldığını ileri sürdü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına da dikkati çeken Baş, "Memleketin hali ortada. Kelimenin tam anlamıyla sınıf savaşı yaşıyoruz. Memleketin yüzde 99'u 'Yarın ne olacağız?' sorusunu soruyor." diye konuştu.

