AK Parti çerçeve yasayı imzaya açtı
AK Parti TBMM grubu, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlıkları süren 'çerçeve yasa' ile ilgili kanun teklifini imzaya açtı.
Ak Parti TBMM grubu, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlıkları süren 'çerçeve yasa' ile ilgili kanun teklifini imzaya açtı. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından teklif, TBMM Başkanlığı'na sunulacak.
Ak Parti, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlıkları süren 'çerçeve yasa' teklifini imzaya açtı. Milletvekillerine gönderilen duyuruda, 'Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır. Grup Yönetim Kurulu salonumuzda imzaya açılan teklifi 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 17.00'e kadar imzalamanız gerekmektedir' denildi. İmza süreçlerinin tamamlanmasının ardından teklifin, TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.