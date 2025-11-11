TBMM Komisyonu'nun Toplantısı Azerbaycan'dan Gelen Askeri Kargo Uçağının Düşmesi Nedeniyle Ertelendi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun perşembe günü yapacağı 17'nci toplantısının; Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düşmesi nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerini kabul etti. Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının ardından TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17'nci toplantısı, kahraman mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,